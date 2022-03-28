Зокрема, росіяни стріляли зі "Смерчу". Вони використовували заборонені міжнародними договорами касетні боєприпаси.
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Також рашисти завдали близько 59 артилерійських та мінометних обстрілів. Вогонь відкривали у:
- Салтівці,
- Олексіївці,
- П'ятихатках,
- Чугуєві,
- Дергачах.
Збройні Сили на Харківщині на деяких напрямках перейшли в контрнаступ. Мала Рогань повністю перебуває під контролем наших військ і "зачищена" від окупантів,
– розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Він додав, що наші військові звільнили від окупантів також Вільхівку та Гусарівку. Наразі запеклі бої тривають в Ізюмі.
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