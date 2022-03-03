Во время осмотра подозрительного авто обнаружили многие вещи, которые указывали на намерение обстреливать города Украины. Поэтому пленника сразу передали агентам СБУ.

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Что нашли у оккупанта

О пойманном враге сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он рассказал, что, прежде всего, на намерения способствовать террору против народа Украины указывало оружие в транспорте.

Однако также там был квадрокоптер и большое количество наличных денег. Завершили образ захватчика данные его телефона. Они свидетельствовали о контакте с "Куратором" и "Пушкой".

Это только один пример ежедневной работы наших пограничников. Военнослужащие, задержав корректировщика вражеского огня, спасли не одну жизнь,

– подытожил Синегубов.

Российский наемник так и не смог объяснить цель своего пребывания в районе блокпоста. Вероятно, теперь он общается с агентами СБУ и рассказывает, что "ехал на учебу"

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Читайте текст публикации Олега Синегубова:

Военнослужащие Харьковского пограничного отряда задержали корректировщика огня противника.

Во время осмотра подозрительного авто, служащие обнаружили оружие, квадрокоптер, большое количество наличных денег, а данные телефона свидетельствовали о контакте с "Куратором" и "Пушкой". Цель своего пребывания в районе блокпоста объяснить не смог. Злоумышленник был передан служащим СБУ.

Это только один пример ежедневной работы наших пограничников. Военнослужащие, задержав корректировщика вражеского огня, спасли не одну жизнь.

И каждый такой поступок украинских патриотов приближает нас к победе!