Во время осмотра подозрительного авто обнаружили многие вещи, которые указывали на намерение обстреливать города Украины. Поэтому пленника сразу передали агентам СБУ.
Отметьте Оккупанты разрушили дома и ХОГА: фоторепортаж последствий обстрела мирных жителей Харькова
Что нашли у оккупанта
О пойманном враге сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он рассказал, что, прежде всего, на намерения способствовать террору против народа Украины указывало оружие в транспорте.
Однако также там был квадрокоптер и большое количество наличных денег. Завершили образ захватчика данные его телефона. Они свидетельствовали о контакте с "Куратором" и "Пушкой".
Это только один пример ежедневной работы наших пограничников. Военнослужащие, задержав корректировщика вражеского огня, спасли не одну жизнь,
– подытожил Синегубов.
Российский наемник так и не смог объяснить цель своего пребывания в районе блокпоста. Вероятно, теперь он общается с агентами СБУ и рассказывает, что "ехал на учебу"
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!
Читайте текст публикации Олега Синегубова:
Военнослужащие Харьковского пограничного отряда задержали корректировщика огня противника.
Во время осмотра подозрительного авто, служащие обнаружили оружие, квадрокоптер, большое количество наличных денег, а данные телефона свидетельствовали о контакте с "Куратором" и "Пушкой". Цель своего пребывания в районе блокпоста объяснить не смог. Злоумышленник был передан служащим СБУ.
Это только один пример ежедневной работы наших пограничников. Военнослужащие, задержав корректировщика вражеского огня, спасли не одну жизнь.
И каждый такой поступок украинских патриотов приближает нас к победе!