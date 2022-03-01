Некоторые из них искренне каялись на камеру. Также они просили родителей, чтобы их забрали с нашей земли, куда российская орда ворвалась с оружием.
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Говорят, что не хотели воевать
Были на записях и те, кто рассказал, как добровольно сдался в плен нашим защитникам. Большинство из захваченных врагов говорят, что не хотели воевать против украинского народа.
Мама и папа, я не хотел сюда ехать. Заставили,
– сказал пленник россиянин.
Эти записи обнародовал Генеральный штаб ВСУ. А сняты кадры были в разных уголках Украины, где наши воины дают отпор кремлевским оркам.
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