Некоторые из них искренне каялись на камеру. Также они просили родителей, чтобы их забрали с нашей земли, куда российская орда ворвалась с оружием.

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Говорят, что не хотели воевать

Были на записях и те, кто рассказал, как добровольно сдался в плен нашим защитникам. Большинство из захваченных врагов говорят, что не хотели воевать против украинского народа.

Мама и папа, я не хотел сюда ехать. Заставили,

– сказал пленник россиянин.

Эти записи обнародовал Генеральный штаб ВСУ. А сняты кадры были в разных уголках Украины, где наши воины дают отпор кремлевским оркам.