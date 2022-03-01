Деякі них щиро каялися на камеру. Також вони просили батьків, щоб їх забрали із нашої землі, куди російська орда вдерлася зі зброєю.

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Кажуть, що не хотіли воювати

Були на записах і ті, хто розповів, як добровільно здався в полон нашим захисникам. Більшість із захоплених ворогів кажуть, що не хотіли воювати проти українського народу.

Мама і тато, я не хотів сюди їхати. Змусили,

– сказав полонений росіянин.

Ці записи оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ. А зняті кадри були в різних куточках України, де наші воїни дають відсіч кремлівським оркам.

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