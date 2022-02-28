В частности, добровольную пожарно-спасательную группу организовали в поселке Слобожанское. Об этом сообщает ГСЧС 28 февраля.

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Для тушения пожаров в Харьковской области многим спасателям нужно преодолеть около 80 километров расстояния.

Для того чтобы облегчить работу спасателям, в области начинают создавать добровольные группы. В них входят ветераны-спасатели и местные жители.

Волонтеры уже начали дежурство и готовы реагировать на все пожары и чрезвычайные ситуации. За прошедшие сутки 27 февраля они оперативно потушили пожар в селе Благодатное. Там в результате вражеских обстрелов загорелись 2 жилых дома, хозяйственные помещения, гаражи и автомобили.

ГСЧС призывает ветеранов-спасателей приобщаться к добровольным группам.

Каждый ветеран, который имеет силы и желание помогать собратьям-огнеборцам реагировать на вызовы, может обратиться к руководителю подразделения, где проходил службу до увольнения,

– говорится в сообщении.

Особая потребность в пожарных-волонтерах есть в сельской местности.

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