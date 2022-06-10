О ситуации на вечер 10 июня рассказали в украинском Генштабе. Украинские военные отметили, что цель россиян – сковывать силы обороны.

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Враги обстреливают украинские позиции по разному оружию

Оккупанты обстреливали украинские подразделения практически из всего имеющегося у них вооружения. Враги били из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Мощные обстрелы произошли в районе Харькова, Криничной, Гусаровки, Байрака и Чепиля.

Украинские защитники и защитницы наносят урон врагу

В Генштабе отметили: украинские защитники и защитницы наносят значительные потери врагу по всем направлениям противостояния. При этом наши военные стойко удерживают собственные оборонительные рубежи.

Что касается россиян, то им все труднее пополнять потерявшие личный состав подразделения. Захватчики хотят заманить на войну обещаниями о финансовом обеспечении. Речь прежде всего о краткосрочных контрактах.

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На Харьковщине отказалось воевать целое подразделение кафиров

Отметим, что ранее в Генштабе рассказали, что из-за больших потерь одно из подразделений врага, воевавшее в Харьковской области, вообще отказалось участвовать в боевых действиях. Именно в этом подразделении воевали мужчины, которых насильно мобилизовали из оккупированного Донбасса.

Ситуация в Харьковской области: последние новости

По словам президента Владимира Зеленского , у ВСУ есть определенные успехи в Запорожской и Харьковской областях. Именно в этих направлениях украинские защитники поломали планы захватчика.

В Харьковской области ВСУ медленно продвигаются вперед, освобождая населенные пункты.

Украинские разведчики говорят, что за последние 2 суток россияне активизировались в направлении Изюма , где они не имели успехов в последние недели.

Количество вражеских войск здесь достаточно, чтобы продолжить наступление.

Под огнем русской армии остается Харьков. 9 июня в результате обстрела здесь погибли 2 человека, еще 4 получили ранения.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, сейчас россияне бьют по областному центру более мощными бомбами и ракетами.

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