Про ситуацію станом на вечір 10 червня розповіли в українському Генштабі. Українські військові зазначили, що мета росіян – сковувати сили оборони.

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Вороги обстрілюють українські позиції з різної зброї

Окупанти обстрілювали українські підрозділи практично з усього наявного у них озброєння. Вороги гатили з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Потужні обстріли відбулись в районі Харкова, Криничної, Гусарівки, Байрака та Чепіля.

Українські захисники та захисниці завдають втрат ворогу

У Генштабі наголосили: українські захисники та захисниці завдають значних втрат ворогу на всіх напрямках протистояння. При цьому наші військові стійко тримають власні оборонні рубежі.

Щодо росіян, то їм все важче поповнювати підрозділи, які втратили особовий склад. Загарбники хочуть заманити на війну обіцянками про фінансове забезпечення. Мовиться передусім про короткострокові контракти.

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На Харківщині відмовився воювати цілий підрозділ окупантів

Зазначимо, що раніше у Генштабі розповіли, що через великі втрати один з підрозділів ворога, який воював у Харківській області, взагалі відмовився брати участь в бойових діях. Саме в цьому підрозділі воювали чоловіки, яких силоміць мобілізували з окупованого Донбасу.

Ситуація у Харківській області: останні новини

За словами президента Володимира Зеленського, у ЗСУ є певні успіхи у Запорізькій та Харківській областях. Саме на цих напрямках українські захисники поламали плани загарбника.

На Харківщині ЗСУ повільно просуваються вперед, звільняючи населені пункти.

Українські розвідники кажуть, що протягом останніх 2 діб росіяни активізувались в напрямку Ізюма, де вони не мали успіхів останніми тижнями.

Кількості ворожих військ тут достатньо, аби продовжити наступ.

Під вогнем російської армії залишається Харків. 9 червня внаслідок обстрілу тут загинули 2 людей, ще 4 отримали поранення.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, зараз росіяни б'ють по обласному центру потужнішими бомбами та ракетами.

Дивіться у відео: наші артилеристи знищили склади ворога