Главнокомандующий войсками Вооруженных Сил Украины генерал Валерий Залужный сообщил, что украинские военные уже освободили от оккупационного гнета 24 населенных пункта Харьковщины. Среди них – село Кутузовка, жители которого жили в подвале более 2 месяцев.
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Залужный рассказал, что в начале украинские защитники деоккупировали село Кутузовка Ольховской сельской общины Харьковской области.
Украинцы возвращают контроль над населенными пунктами Харьковской области / Фото Валерия Залужного
Украинцы возвращают контроль над населенными пунктами Харьковской области / Фото Валерия Залужного
В подвале детского сада в Кутузовке жило 40 детей / Фото Валерия Залужного
Украинские защитники, которые смогли отбить село, оказали первую медицинскую помощь местным жителям, а также помогли со всем необходимым для жизни – водой, едой и одеждой.
Каждый день, уничтожая врага, освобождая города и села от оккупантов, восстанавливая инфраструктуру, военнослужащие Вооруженных Сил Украины пресекают преступления российской федерации против гражданского населения и препятствуют совершению новых. Наша обязанность – защитить свой народ и свое государство. И мы его с честью выполняем. Итого к Победе!
– написал Валерий Залужный.
Украинские воины продолжают очищать территорию страны от российского гнета / Фото Валерий Залужный
Ранее сообщалось, что с 5 мая украинские защитники уже уволили 23 населенных пункта. Россияне пытаются не дать выйти бойцам ВСУ на государственную административную границу, однако украинские воины уверенно продвигаются вперед.
- В утренней сводке Генштаб ВСУ отмечал, что на Харьковском направлении российские кафиры пытаются вести контрнаступление, чтобы вернуть утраченные позиции (18 мая стало известно, что украинские защитники уволили еще одно село в Харьковской области).
- Также активизировали деятельность диверсионно-разведывательных групп.
- Тем временем в Харьков и на деоккупированную территорию области возвращаются люди. Однако глава Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что это еще не совсем безопасно.
- 16 мая бойцы 227 батальона территориальной обороны смогли оттеснить кафиров и вышли к государственной границе Харьковской области. Их лично поблагодарил президент Владимир Зеленский в своей вечерней речи.
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