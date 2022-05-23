Головнокомандувач військ Збройних Сил України генерал Валерій Залужний повідомив, що українські військові вже звільнили від окупаційного гніту 24 населених пункти Харківщини. Серед них – село Кутузівка, мешканці якого жили у підвалі понад 2 місяці.

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Залужний розповів, що на початку українські захисники деокупували село Кутузівка Вільхівської сільської громади, що на Харківщині.

Українці повертають контроль над населеними пунктами Харківської області / Фото Валерія Залужного

Українці повертають контроль над населеними пунктами Харківської області / Фото Валерія Залужного

За його словами, приблизно 170 місцевих мешканців Кутузівки пробули у підвалі дитячого садочка понад 2 місяці – люди ховалися від обстрілів російських окупантів та боялися вийти на вулицю.

У підвалах Кутузівки переховувалося від обстрілів 170 людей / Фото Валерія Залужного

Серед тих, хто жив у підвалі були і діти – у нелюдських умовах переховувалися 40 дітей віком від 3 місяців до 12 років.

У підвалі дитячого садочку в Кутузівці жило 40 дітей / Фото Валерія Залужного

Українські захисники, які змогли відбити село, надали першу медичну допомогу місцевим мешканцям, а також допомогли з усім необхідним для життя – водою, їжею та одягом.

Щодня, знищуючи ворога, звільняючи міста і села від окупантів, відбудовуючи інфраструктуру, військовослужбовці Збройних Сил України кладуть край злочинам російської федерації проти цивільного населення та перешкоджають вчиненню нових. Наш обовʼязок - захистити свій народ і свою державу. І ми його з честю виконуємо. Разом до Перемоги!

– написав Валерій Залужний.

Українські воїни продовжують очищати територію країни від російського гніту / Фото Валерій Залужний

Раніше повідомлялося, що з 5 травня українські захисники вже звільнили 23 населених пункти. Росіяни намагаються не дати вийти бійцям ЗСУ на державний адміністративний кордон, проте українські вояки впевнено просуваються вперед.

У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ зазначав, що на Харківському напрямку російські окупанти намагаються вести контрнаступ, щоб повернути втрачені позиції (18 травня стало відомо, що українські оборонці звільнили ще одне село в Харківській області).

Також активізували діяльність диверсійно-розвідувальні групи.

Тим часом до Харкова та на деокуповану територію області повертаються люди. Проте голова Харківської ОДА Олег Синєгубов зазначив, що це ще не абсолютно безпечно.

16 травня бійці 227 батальйону територіальної оборони змогли відтіснити окупантів та вийшли до державного кордону Харківської області. Їм особисто подякував президент Володимир Зеленській у своїй вечірній промові.

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