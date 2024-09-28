Он заявил, что Соединенные Штаты полностью поддерживают право Израиля защищаться от "Хезболлы" и любых других террористических групп. Об этом сообщает Белый дом.

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Как в США отреагировали на гибель Насраллы

Хасан Насралла и террористическая группировка "Хезболла", которую он возглавил, ответственны за убийство сотен американцев в течение четырех десятилетий господства террора. Его смерть от израильского авиаудара является мерой справедливости для его многочисленных жертв, включая тысячи американцев, израильтян и ливанских гражданских,

– говорится в сообщении.

Там добавили, что США полностью поддерживают право Израиля защищаться от Хезболлы, ХАМАСа, хуситов и любых других террористических групп, которых поддерживает Иран.

"Буквально вчера я поручил своему министру обороны еще больше укрепить оборонительную позицию вооруженных сил США на Ближнем Востоке, чтобы сдержать агрессию и уменьшить риск более широкой региональной войны", – сообщил Байден.

Он отметил, что целью США является деэскалация конфликтов в Газе и Ливане дипломатическими средствами. Также Байден добавил, что в Газе действует соглашение, которое поддержал Совет Безопасности ООН, о прекращении огня и освобождении заложников.

"В Ливане мы ведем переговоры о соглашении, которое позволило бы безопасно вернуть людей в их дома в Израиле и южном Ливане. Пришло время завершить эти соглашения, устранить угрозы для Израиля, а более широкому региону Ближнего Востока получить большую стабильность", – резюмировал американский лидер.