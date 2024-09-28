Лидер "Хезболлы" погиб в результате атаки на центральный штаб в районе Дахия на юге столицы Ливана. Об этом сообщает израильское издание Ynet.

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СМИ раскрыли подробности гибели Насраллы

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявил, что операция по ликвидации Насраллы имеет название "Новый порядок". В ходе операции на бункер, где находился Насралла, было сброшено более 80 бомб. В материале говорится, что, по данным представителей ЦАХАЛ, каждый снаряд весил около тонны.

Более чем через три часа после заявления ЦАХАЛ "Хезболла" также подтвердила: их лидер был убит. Тогда отмечалось, что в результате обстрела были разрушены и жилые дома, под которыми собственно и был штаб.

Важно! Удар ЦАХАЛ 27 сентября по центральной штаб-квартире "Хезболлы" был четвертой атакой на столицу Ливана за почти год после начала конфликта.

Хасан Насралла возглавлял "Хезболлу" более 30 лет. Эту должность он занял после смерти предыдущего лидера Аббаса аль-Мусави.