Лідер "Хезболли" загинув внаслідок атаки на центральний штаб у районі Дахія на півдні столиці Лівану. Про це повідомляє ізраїльське видання Ynet.

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ЗМІ розкрили подробиці загибелі Насралли

Представник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявив, що операція з ліквідації Насралли має назву "Новий порядок". В ході операції на бункер, де перебував Насралла, було скинуто понад 80 бомб. В матеріалі йдеться, що, за даними представників ЦАХАЛ, кожен снаряд важив близько тонни.

Більш ніж через три години після заяви ЦАХАЛ "Хезболла" також підтвердила: їхній лідер був убитий. Тоді зазначалося, що внаслідок обстрілу було зруйновано і житлові будинки, під якими власне й був штаб.

Важливо! Удар ЦАХАЛ 27 вересня по центральній штаб-квартирі "Хезболли" був четвертою атакою на столицю Лівану за майже рік після початку конфлікту.

Хасан Насралла очолював "Хезболлу" понад 30 років. Цю посаду він обійняв після смерті попереднього лідера Аббаса аль-Мусаві.