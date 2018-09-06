Хасиды вывесили в Умани большой баннер с Трампом

Паломники-хасиды, прибывшие в Умань на празднование Рош Ашана – еврейского нового года – вывесили на улицах города большой плакат с текстом "Умань любит Трампа".

Об этом глава украинского еврейского комитета Эдуард Долинский написал на своей странице в Facebook.

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По словам Долинского, баннер "Умань любит Трампа" установили уманские хасиды-паломники.

Симпатии хасидов к президенту США вызваны его про-израильской политикой. В частности, 7 декабря 2017 года Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. Это решение вызвало много протестов в арабском мире.