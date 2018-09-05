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Первые паломники-хасиды прибыли в Украину

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Хасидские паломники в пункте пропуска
Хасидские паломники в пункте пропуска / Пресс-центр Госпогранслужбы

Иудеи прибывают в Украину на празднование еврейского нового года, который в этом году состоится с 9 по 11 сентября.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Читайте также: Рош Ашана или Еврейский новый год и другие традиции иудеев в Украине

Первые 130 паломников прибыли в пункт пропуска "Краковец" на украино-польской границе во вторник, 4 сентября.

хасиди умань
Паломники-хасиды

В ведомстве отмечают, что сегодня, 5 сентября, ожидается прибытие в аэропорт "Киев" около 20-ти рейсов с примерно тремя тысячами человек. Крупнейшие группы паломников ожидают в четверг и пятницу, накануне самого праздника.

хасиди умань
Проходжение паспортного контроля

Подавляющее большинство паломников являются представителями течения брацлавских хасидов, которые направляются в Умань на празднование Рош Ашана – еврейского нового года.

Ранее стало известно, что перед празднованием Рош Аашана Израиль откроет в Умани временное консульство.

Почему хасиды празднуют новый год в Украине?
Рош Аашана в Умани празднуют только представители отдельного течения хасидов – брацлавской. Традиция обязана погребению в городе основателя этого течения, ребе Нахмана, известного иудейского религиозного деятеля. Хасиды верят, что встреча Нового Года у его могилы сделает следующий год счастливее и успешнее.

Теги: Новости Украины религия евреи Хасиды в Умани
Источник: 24 Канал
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