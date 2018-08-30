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Рош ха-Шана – 2018: впервые в истории Израиль откроет временное консульство в Украине

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Израиль откроет временное консульство в Украине
Израиль откроет временное консульство в Украине / Фото из открытых источников

Ежегодно не менее 30 тысяч евреев совершают паломничество в украинский город Умань во время Рош ха-Шана. В 2018 году впервые в истории взаимоотношений Украины и Израиля на период проведения праздника Израиль откроет в Умани временное консульство.

Об этом сообщил JTA.

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МИД Израиля официально объявил об этом 28 августа 2018 года. В заявлении указано, что дипломатический работник этого консульства "будет рассматривать срочные консульские вопросы, например, о похищенных или утерянных проездных документах, а также предоставлять любую иную чрезвычайную помощь, присущую израильским посольствам во всем мире".


Временное консульство Израиля будет открыто в Умани

Расположение временного консульства – максимально удобное, вблизи места захоронения раввина Нахмана, светоча XVIII века, чья могила является центром празднования. Традиционно, как и в предыдущие годы, израильская полиция отправит офицеров в Умань на время праздника, чтобы помочь местным правоохранителям поддерживать порядок.

Напомним, в прошлого 2017 года Умань посетило рекордное количество паломников-хасидов – более 33 тысяч из 16 стран мира.

Со стороны Украины изменения в организации праздника также есть – улучшен доступ к Умани, разрабатываются планы открытия местного военного аэропорта для прямых рейсов.

Что такое Рош ха-Шана?В дословном переводе с иврита – "голова года". Это праздник начала года для всех, кто исповедует иудаизм, день, с которого для представителей этой религии начинается суд над всем созданным. Обычно происходит в начале осени северного полушария. Хасиды празднуют Рош ха-Шана в Украине, поскольку именно здесь в XVIII веке зародилось это течение иудаизма.

Теги: Новости Украины Новости Черкасс Новости политики религия Новости Израиля Хасиды в Умани
Источник: 24 Канал
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