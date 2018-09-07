Рош Ха-Шана, или Еврейский новый год и другие традиции иудеев в Украине

Праздник Рош Ха-Шана, или еврейский Новый Год, стал хорошо известным событием для украинцев. Ежегодно осенью десятки тысяч хасидов (одно из течений иудаизма) прибывают в город Умань на Черкасщине, чтобы отметить Рош Ха-Шана.

Почему евреи празднуют новый год осенью?

В этом году евреи встречают уже 5778-й год. Рош Ха-Шана приходится на 9-11 сентября. Евреи живут по лунно-солнечному календарю, поэтому их праздники являются подвижными относительно григорианского календаря.

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Первым месяцем евреи считают весенний месяц авив, который приходится на март-апрель григорианского календаря. Рош Ха-Шана приходится на начало месяца тишрей - седьмого месяца еврейского календаря, который приходится на сентябрь-октябрь.

Евреи считают, что Бог создал мир именно в седьмой месяц. Поэтому с него и ведется летоисчисление.

Рош Ха-Шана в Умани

Именно в Умани одна из самых почитаемых святынь для хасидов – могила одного из основателей хасидизма цадика Раби Нахмана. Поэтому многие хасиды-паломники считают своим долгом хотя бы раз в жизни побывать на могиле Нахмана. Они веруют, что встреча Нового Года у его могилы, сделает следующий год счастливее и успешнее.



Паломничество хасидов в Умани

Традиционно в эти праздничные дни евреи молятся и просят прощения у родственников за причиненные обиды. Также в этот период особое внимание обращают на всевозможные знамения. Хасиды верят, что в эти дни они имеют особый смысл.

Интересно, что еще одним из популярных для хасидов место в Умани являются озера. Там хасиды устраивают свои традиционные голые купания. По поверью, в этих водах хасид должен смыть с себя все грехи, которые набрал за год. И хотя празднование Нового года приходится на сентябрь-октябрь (в этом году Рош Ха-Шана отмечается 20-21 сентября), и вода в озерах довольно прохладная, немало паломников сбрасывают всю одежду и погружаются в прохладную, но очистительную воду.

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Кроме того, на берегах уманских озер хасиды молятся, поют и танцуют. Кстати, в 2016 году в Умань прибыло около 40 тысяч паломников – это стало настоящим рекордом для города.

Особенности еврейских праздников в Украине



Раввин Сива Файнерман

Как рассказывает помощник главного раввина Украины раввин Сива Файнерман, еврейские праздники, в том числе и те, которые отмечают в Украине, имеют несколько характерных особенностей, отличных от христианских.

В частности, еврейские праздники отличаются строгим ритуалом, а также особым отношением евреев к труду в этот день. Так, в любой праздник иудеям категорически запрещено работать. Единственное, что в эти дни разрешено делать – это готовить еду.

В праздничные дни иудеи читают Тору, проводят время с семьей, посещают сообщество, занимаются саморазвитием, уделяют больше времени молитве и размышлениям. Это возможность забыть о шуме современного мира и побыть наедине со своими мыслями,

– рассказывает раввин Файнерман.

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Обязательное условие – веселиться

Еще одной интересной особенностью еврейских праздников, говорит раввин, является то, что большинство из них содержат специальное предписание "веселиться". То есть в праздничные дни обязательно надо веселиться, отменяется даже траур. К примеру? семидневный траур по умершему переносят на следующий после праздника день. Исключением является разве посты, а также праздник Йом Кипур – День искупления или Судный день – тогда евреи придерживаются очень строгого поста, отказываются от еды и воды, им даже нельзя мыться.



Во время праздника евреи должны веселиться

Ритуал трапезы

Можно выделить также праздничную трапезу. Сначала евреи произносят благословение над вином (Кидуш), далее происходит ритуальное омовение рук, после этого благословляют хлеб, и только после этого, собственно, приступают к трапезе.



Традиции трапезы евреев в Украине

Еще один интересный факт, что еврейские праздники наступают не утром после восхода солнца, а вечером предыдущего дня. Евреи начинают праздновать сразу, когда солнце зашло. Они верят, что именно в этот момент захода солнца зарождается новый день.

Как рассказывает раввин Сива Файнерман, отличительной чертой еврейских праздников является и их массовость. То есть к празднованию привлекают абсолютно всех, независимо от пола, возраста, социального статуса и тому подобное. Еще во времена Ветхого Завета праздновали все: мужчины и женщины, "свободные и несвободные" и даже иностранцы, которые живут "среди сыновей Израиля".