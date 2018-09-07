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Рош Ха-Шана, или Еврейский новый год и другие традиции иудеев в Украине

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Рош Ха-Шана или еврейский новый год 2018
Рош Ха-Шана или еврейский новый год 2018 / 24 Канал

Праздник Рош Ха-Шана, или еврейский Новый Год, стал хорошо известным событием для украинцев. Ежегодно осенью десятки тысяч хасидов (одно из течений иудаизма) прибывают в город Умань на Черкасщине, чтобы отметить Рош Ха-Шана.

Почему евреи празднуют новый год осенью?

В этом году евреи встречают уже 5778-й год. Рош Ха-Шана приходится на 9-11 сентября. Евреи живут по лунно-солнечному календарю, поэтому их праздники являются подвижными относительно григорианского календаря.

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Первым месяцем евреи считают весенний месяц авив, который приходится на март-апрель григорианского календаря. Рош Ха-Шана приходится на начало месяца тишрей - седьмого месяца еврейского календаря, который приходится на сентябрь-октябрь.

Евреи считают, что Бог создал мир именно в седьмой месяц. Поэтому с него и ведется летоисчисление.

Рош Ха-Шана в Умани

Именно в Умани одна из самых почитаемых святынь для хасидов – могила одного из основателей хасидизма цадика Раби Нахмана. Поэтому многие хасиды-паломники считают своим долгом хотя бы раз в жизни побывать на могиле Нахмана. Они веруют, что встреча Нового Года у его могилы, сделает следующий год счастливее и успешнее.

Паломництво хасидів в Умані
Паломничество хасидов в Умани

Традиционно в эти праздничные дни евреи молятся и просят прощения у родственников за причиненные обиды. Также в этот период особое внимание обращают на всевозможные знамения. Хасиды верят, что в эти дни они имеют особый смысл.

Интересно, что еще одним из популярных для хасидов место в Умани являются озера. Там хасиды устраивают свои традиционные голые купания. По поверью, в этих водах хасид должен смыть с себя все грехи, которые набрал за год. И хотя празднование Нового года приходится на сентябрь-октябрь (в этом году Рош Ха-Шана отмечается 20-21 сентября), и вода в озерах довольно прохладная, немало паломников сбрасывают всю одежду и погружаются в прохладную, но очистительную воду.

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Кроме того, на берегах уманских озер хасиды молятся, поют и танцуют. Кстати, в 2016 году в Умань прибыло около 40 тысяч паломников – это стало настоящим рекордом для города.

Особенности еврейских праздников в Украине

Традиції євреїв в Україні
Раввин Сива Файнерман

Как рассказывает помощник главного раввина Украины раввин Сива Файнерман, еврейские праздники, в том числе и те, которые отмечают в Украине, имеют несколько характерных особенностей, отличных от христианских.

В частности, еврейские праздники отличаются строгим ритуалом, а также особым отношением евреев к труду в этот день. Так, в любой праздник иудеям категорически запрещено работать. Единственное, что в эти дни разрешено делать – это готовить еду.

В праздничные дни иудеи читают Тору, проводят время с семьей, посещают сообщество, занимаются саморазвитием, уделяют больше времени молитве и размышлениям. Это возможность забыть о шуме современного мира и побыть наедине со своими мыслями,
– рассказывает раввин Файнерман.

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Обязательное условие веселиться

Еще одной интересной особенностью еврейских праздников, говорит раввин, является то, что большинство из них содержат специальное предписание "веселиться". То есть в праздничные дни обязательно надо веселиться, отменяется даже траур. К примеру? семидневный траур по умершему переносят на следующий после праздника день. Исключением является разве посты, а также праздник Йом Кипур – День искупления или Судный день – тогда евреи придерживаются очень строгого поста, отказываются от еды и воды, им даже нельзя мыться.

Традиції євреїв в Україні
Во время праздника евреи должны веселиться

Ритуал трапезы

Можно выделить также праздничную трапезу. Сначала евреи произносят благословение над вином (Кидуш), далее происходит ритуальное омовение рук, после этого благословляют хлеб, и только после этого, собственно, приступают к трапезе.

Традиції євреїв в Україні
Традиции трапезы евреев в Украине

Еще один интересный факт, что еврейские праздники наступают не утром после восхода солнца, а вечером предыдущего дня. Евреи начинают праздновать сразу, когда солнце зашло. Они верят, что именно в этот момент захода солнца зарождается новый день.

Как рассказывает раввин Сива Файнерман, отличительной чертой еврейских праздников является и их массовость. То есть к празднованию привлекают абсолютно всех, независимо от пола, возраста, социального статуса и тому подобное. Еще во времена Ветхого Завета праздновали все: мужчины и женщины, "свободные и несвободные" и даже иностранцы, которые живут "среди сыновей Израиля".

Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Украины Публикации Хасиды в Умани Традиции
Источник: 24 Канал
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