В Умань съезжаются хасиды со всего мира для празднования иудейского Нового года

Умань, что в Черкасской области, готовится к нашествию паломников. Хасиды со всего мира едут на празднование иудейского Нового года. В этом году в городе ожидают около 35 тысяч паломников.

С начала недели в Умани – практически боевая готовность. До празднования иудейского Нового Года еще несколько дней. Но первые паломники начали съезжаться еще на прошлой неделе. В город уже прибыло 4,5 тысячи иудеев.

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Еще с понедельника город охраняет усиленный отряд полиции. Полицейские, среди которых впервые есть и женщины, работают в круглосуточном режиме в две смены. Всего около 600 правоохранителей, и это больше, чем в предыдущие годы.

Мы усилили группы кинологами, взрывотехниками. Также в этом году планируется приезд около 35 тысяч паломников,

– заявил начальник Нацполиции в Черкасской области Валерий Лютый.

Еще одна уманская новинка – мобильный пункт приема платежей за коммунальные услуги непосредственно в районе паломничества. Иностранцы приятно удивлены, говорят – это нововведение значительно упрощает процедуру расчетов.



В Умань прибыло 4,5 тысячи иудеев



Однако главное нашествие паломников еще впереди. В этом году Новый 5778 год по иудейскому календарю хасиды будут отмечать с 9 до 11 сентября.

Почему хасиды празднуют новый год в Украине?Рош Ха-Шана в Умани празднуют только представители отдельного течения хасидов – брацлавского. Традиция обязана захоронению в городе основателя этого течения, ребе Нахмана, известного иудейского религиозного деятеля. Хасиды верят, что встреча Нового Года у его могилы сделает следующий год счастливее и успешнее.