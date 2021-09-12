В Украине 1 747 803 граждан имеющих статус пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы или право на льготы, предусмотренные Законом Украины "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы". Из них – 185 206 – ликвидаторы аварии (данные Минсоцполитики на 1.07.2020).
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Что такое HELP ChornobylБесплатный автоматизированный онлайн-сервис, сочетающий функционал IT-стартапа и социальную миссию. Оказывает квалифицированную юридическую помощь ликвидаторам и пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС, помогает получить гарантированные государством выплаты.
Проблемы чернобыльцев для многих невидимы, как радиация, но они не менее разрушительны. Они замалчиваются, так же как когда-то замалчивалась Чернобыльская катастрофа. А люди, чьи вопросы на бумаге вроде бы давно уже решены, в реальности остаются наедине со своей бедой, без юридической помощи, которую они просто не могут себе позволить,
– объяснил идею создания проекта HELP Chornobyl его основатель Валерий Коршунов, председатель общественного объединения "Европейский институт Чернобыля".
А сами "чернобыльцы" говорят:
Не так сложно было в 1986 году, как сегодня получить свои законные выплаты…
"Чернобыльцам" нужна помощь / Коллаж HELP Chornobyl
Почему создан HELP Chornobyl
В Украине признается и действует принцип верховенства права, из которого вытекает обязанность государства не прибегать к своевольным действиям и соблюдать требования юридической определенности, что означает, что юридические нормы должны быть понятными и точными, чтобы их целью было обеспечение предсказуемости ситуации и правоотношений, что государство должно придерживаться взятых на себя обязательств в отношении людей и выполнять обещанное им,
– отметила юрист проекта Help Chornobyl Оксана Варга.
К сожалению, о существовании юридической определенности в вопросах защиты прав пострадавших в результате аварии на ЧАЭС говорить нельзя.
Государство много лет не выполняет законодательные положения, определенные Законом Украины "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы", постоянно их меняет и издает множество нормативных актов, положения которых противоречат друг другу, – говорит Варга. – Таким образом, гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, трудно, а большинству почти невозможно самостоятельно разобраться в перипетиях нормативных документов.
Как следствие, "чернобыльцы" постоянно борются за свои законные выплаты. Иногда это удается сделать лишь после многочисленных заявлений, обращений или через суд, но в карантинный период и эта схема практически не работает. А привлечение юриста в итоге будет стоить больше, чем сумма "отвоеванных" выплат.
Система HELP Chornobyl создана именно для того, чтобы в режиме онлайн предоставить пользователям бесплатную первичную юридическую консультацию.
Разработчики привлекли к проекту опытных профильных юристов, которые много лет работают с ликвидаторами, и вместе разработали CRM систему, которая автоматизирует значительную часть кропотливой бумажной работы.
Как действует HELP Chornobyl
Пошаговая инструкция
Шаг 1. Пользователь самостоятельно заполняет формуляр на портале Help Chernobyl.
Шаг 2. Нужно правильно выбрать в формуляре один из вариантов:
Какой вопрос вы желаете решить?
- Перечисление выплат или пенсий
- Получение земельного участка
- Индивидуальная юридическая консультация
- Срочная помощь
Сервис HELP Chornobyl предоставляет услуги / Скриншоты
Шаг 3. После того, как бланк заполнен, пользователь нажимает кнопку "Отправить". Персональные данные отправляются на обработку.
Шаг 4. CRM система приложения формулирует соответствующие заявления, письма и обращения и направляет их на проверку к юристам проект HELP Chornobyl.
Шаг 5. Юристы HELP Chornobyl проверяют предоставленную пользователями информацию и отправляют документы в соответствующие государственные учреждения.
Процесс начался…
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Развитие HELP Chornobyl
Сейчас на сайте можно оставить заявку на бесплатную юридическую консультацию. Со временем появится большее количество услуг. Разработчики проекта планируют уже в ближайшее время расширить сервис, настроив дополнительные юридические услуги, которые также будут решаться онлайн.
Кроме того, будет создана отдельная страница, где каждый сможет по системе донейтов помочь отдельным ликвидаторам, находящимся в затруднительном положении.