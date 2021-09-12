В Україні 1 747 803 громадян мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи або право на пільги, передбачені Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". З них – 185 206 – ліквідатори аварії (дані Мінсоцполітики на 1.07.2020).

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Що таке HELP Chornobyl Безкоштовний автоматизований онлайн-сервіс, що поєднує функціонал IT-стартапу та соціальну місію. Надає кваліфіковану юридичну допомогу ліквідаторам та постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС, допомагає отримати гарантовані державою виплати.

Проблеми чорнобильців для багатьох невидимі, наче радіація, але вони не менш руйнівні. Вони замовчуються, так само як колись замовчувалася Чорнобильська катастрофа. А люди, чиї питання на папері начебто давно вже вирішені, в реальності лишаються наодинці зі своєю бідою, без юридичної допомоги, котру вони просто не можуть собі дозволити,

– пояснив ідею створення проєкту HELP Chornobyl його засновник Валерій Коршунов, голова громадського об’єднання "Європейський інститут Чорнобиля".

А самі "чорнобильці" кажуть:

Не так складно було у 1986 році, як сьогодні отримати свої законні виплати…

"Чорнобильцям" потрібна допомога / Колаж HELP Chornobyl

Чому створено HELP Chornobyl

В Україні визнається та діє принцип верховенства права, із якого випливає обов’язок держави не вдаватися до свавільних дій та дотримуватися вимог юридичної визначеності, що означає, що юридичні норми мають бути зрозумілими та точними, щоб їхньою метою було забезпечення передбачуваності ситуації та правовідносин, що держава повинна додержуватися взятих на себе зобов’язань щодо людей та виконувати обіцяне їм,

– зазначила юристка проєкту Help Chornobyl Оксана Варга.

На жаль, про існування юридичної визначеності в питаннях захисту прав постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС говорити не можна.

Держава багато років не виконує законодавчі положення, визначені Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", постійно їх змінює і видає безліч нормативних актів, положення яких суперечать один одному, – каже Варга. – Таким чином, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, важко, а більшості майже неможливо самостійно розібратися в перипетіях нормативних документів.

Як наслідок, "чорнобильці" постійно виборюють свої законні виплати. Іноді це вдається зробити лише після численних заяв, звернень або через суд, але в карантинний період і ця схема практично не працює. А залучення юриста в підсумку коштуватиме більше, ніж сума "відвойованих" виплат.

Система HELP Chornobyl створена саме для того, аби в режимі онлайн надати користувачам безкоштовну первинну юридичну консультацію.

Розробники долучили до проєкту досвідчених профільних юристів, які багато років працюють із ліквідаторами, та разом розробили CRM систему, що автоматизує значну частину кропіткої паперової роботи.

Як діє HELP Chornobyl

Покрокова інструкція

Крок 1. Користувач самостійно заповнює формуляр на порталі Help Chernobyl.

Це стандартні дані – ПІБ, контакти (email і телефон), регіон. Також треба вказати особистий статус (ліквідатор аварії на ЧАЕС, інвалід 1 чи 2 групи, дитя Чорнобиля, вдова ліквідатора тощо).

Крок 2. Треба правильно вибрати у формулярі один із варіантів:

Яке питання ви бажаєте вирішити?

Перерахування виплат або пенсій

Отримання земельної ділянки

Індивідуальна юридична консультація

Термінова допомога



Сервіс HELP Chornobyl надає послуги / Скриншоти

Крок 3. Після того, як формуляр заповнено, користувач натискає кнопку "Відправити". Персональні дані відправляються на обробку.

Крок 4. CRM система додатку формулює відповідні заяви, листи та звернення та направляє їх на перевірку до юристів проєкт HELP Chornobyl.

Крок 5. Юристи HELP Chornobyl перевіряють надану користувачами інформацію та відправляють документи у відповідні державні установи.

Процес почався…

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Розвиток HELP Chornobyl

Наразі на сайті можна залишити заявку на безкоштовну юридичну консультацію. Згодом з'явиться більша кількість послуг. Розробники проєкту планують уже найближчим часом розширити сервіс, налаштувавши додаткові юридичні послуги, які також вирішуватимуться онлайн.

Крім того, буде створено окрему сторінку, де кожен зможе за системою донейтів допомогти окремим ліквідаторам, які перебувають у скрутному становищі.