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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Hennessey презентовали новый автомобиль, который уже окрестили "ракетой на колесах"

Авто24 16:56, сегодня 196 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "авто24" – суперкар Venom GT, который был показан на Женевском автосалоне, считается одним из самых быстрых на планете. Однако владелец компании Джон Хеннеси задумал сделать его еще безумней и создать монстра под названием F5.

В отличие от старшей модели, имеет мотор мощностью 1450 лошадиных сил, новичок будет иметь 8-литровый двигатель с четырьмя турбинами на 1600 лошадиных сил. Это должно разогнать его до 480 км в час и превратить в "ракету с колесами".

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Разработчики обещают, что попытаются сделать автомобиль послушным, комфортным даже на высоких скоростях, обычно доступых только самолетам.

Понятно, что все это будет стоить недешево. И компания планирует выпустить лишь 24 экземпляра суперкара Venom F5, каждый из которых будет стоить 600 тысяч долларов. Стоит отметить, что 12 автомобилей уже раскупили.

Чем компания Lamborghini удивляла на Женевском автосалоне и об успехах электрических грузовиков Tesla Semi – смотрите в программе.

Теги: Женевский автосалон Авто24
Источник: 24 Канал
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