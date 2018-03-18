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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Hennessey презентували новий автомобіль, який вже охрестили "ракетою на колесах"

Авто24 16:49, сьогодні 380 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Авто24" – суперкар Venom GT, який був показаний на Женевському автосалоні, вважається одним із найшвидших на планеті. Проте власник компанії Джон Хеннесі задумав зробити його іще божевільнішим і створити монстра під назвою F5.

Навідміну від старшої моделі, яка має мотор потужністю 1450 кінських сил, новачок матиме 8-літровий двигун з чотирма турбінами на 1600 кінських сил. Це мусить розігнати його до 480 км на годину і перетворити на "ракету із колесами".

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Розробники обіцяють, що спробують зробити автомобіль слухняним, комфортним навіть на високих швидкостях, що зазвичай доступно лише літакам.

Зрозуміло, що все це коштуватиме недешево. Та й компанія планує випустити лише 24 екземпляри суперкара Venom F5, кожен з яких коштуватиме 1 мільйон 600 тисяч доларів. Варто зазначити, що 12 автомобілів вже розкупили.

Чим компанія Lamborghini дивувала на Женевському автосалоні та про успіхи електричних вантажівок Tesla Semi – дивіться у програмі.

Теги: Авто24 Женевський автосалон
Джерело: 24 Канал
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