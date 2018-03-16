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Renault показала концепт маршрутки майбутнього

Авто24 17:57, сьогодні 426 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Авто24" – на женевському автосалоні французька державна автомобільна компанія Renault презентувала широку лінійку концептів на тему міської мобільності. Але найцікавішим є концепт EZ-GO.

Це така собі маршрутка майбутнього – шатл для шести пасажирів з автопілотом четвертого рівня. У машини немає ні керма, ні педалей, а максимальну швидкість обмежено на позначці 50 кілометрів на годину.

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Французи сподіваються, що такий громадський транспорт оцінять не тільки державні установи, але й приватні компанії. Викликати Renault EZ-GO можна просто натиснувши кнопку в мобільному додатку або ж на екрані на зупинці.

Інтер’єр дивує пасажирів – величезна площа скла, довгий диван вздовж вікон, а вся інформація про подорож виводиться на великий екран під стелею. Машину спеціально зробили низенькою, аби не заважати пішоходам насолоджуватися краєвидами міста. Але активна підвіска може підняти кузов, якщо треба проїхати перешкоду. Щоправда, такий транспорт навряд чи з’явиться на дорогах раніше 2020 року.

Який ексклюзивний спорткар випустила Zenvo TSR-S та про прощальну версію легендарної Morgan Aero 8 – дивіться у програмі.

Теги: Швейцарія Авто 24 Транспорт Renault Авто24
Джерело: 24 Канал
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