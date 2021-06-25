Сильный ливень в Херсоне
Непогода возникла очень внезапно. За несколько минут улицы города превратились в реки. Все это сопровождалось сильным ветром.
Интересно Под Херсоном дельфины решили поиграть в море с туристами: невероятное видео
Дожди накрыли восточную часть города, а также поселки Антоновка и Киндийка. К счастью, непогода долго не продолжалась.
Местные жители рассказали, что град побил краску на припаркованных автомобилях. Херсонцы активно делились видео с кадрами ледяных шариков, которые засыпали землю.
Смотрите видео непогоды в Херсоне:
В Херсоне после длительной жары выпал град: видео
Град в Херсоне: видео
Непогода будет не отступать
По данным Укргидрометцентра, 25 июня дождя в Херсоне не будет. Однако уже на следующий день и до 28 июня в области прогнозируют осадки.
В то же время температура воздуха будет оставаться высокой +27... +29 градусов. Лишь 28 июня она опустится на 1 градус.