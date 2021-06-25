Сильна злива у Херсоні
Негода виникла дуже раптово. За кілька хвилин вулиці міста перетворилися у ріки. Усе це супроводжувалося сильним вітром.
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Дощі накрили східну частину міста, а також селища Антонівка та Кіндійка. На щастя, негода довго не тривала.
Місцеві мешканці розповіли, що град побив фарбу на припаркованих автомобілях. Херсонці активно ділилися відео з кадрами крижаних кульок, які засипали землю.
Дивіться відео негоди у Херсоні:
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Град у Херсоні: відео
Негода не відступатиме
За даними Укргідрометцентру, 25 червня дощу у Херсоні не буде. Однак вже наступного дня та до 28 червня в області прогнозують опади.
Водночас температура повітря залишатиметься високою +27...+29 градусів. Лише 28 червня вона опуститься на 1 градус.