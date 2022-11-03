О том, что у украинцев будут забирать солнечные электростанции, оккупанты заявили откровенно.

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Еще один удар по энергетической инфраструктуре

Российские захватчики в Херсонской области заявили, что если собственники имущества не появятся в установленные сроки, чтобы засвидетельствовать свое право собственности, имущество будет "национализировано", то есть похищено. Станции россияне передадут своей фейковой компании "гуп херсоноблэнерго", после чего имущество вывезут на территорию России.

Оккупанты выгоняют украинцев из Херсона

Российские захватчики продолжают незаконную "эвакуацию" украинских граждан Херсонской области с правого берега Днепра. Чтобы привлечь людей к переезду, им предлагают получение так называемых "жилищных сертификатов" на приобретение жилья в России.

В рамках эвакуации местных жителей принудительно выселяют из квартир и домов. В освободившееся жилье заезжают переодетые в гражданское русские военные. Также у местных отбирают автомобили для использования оккупационных войск.

Из интернатов Херсона вывезли детей на территорию временно оккупированного Крыма. Сейчас сироты находятся на базе одной из психбольниц Симферополя. Также на территорию Крыма перевезли заключенных херсонской колонии.

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