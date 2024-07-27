Известно, что оккупанты попали в многоэтажку. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал о последствиях вражеского обстрела.

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Оккупанты ударили по многоэтажке в Херсоне

В 22:02 Прокудин сообщил, что час назад российская армия цинично покрыла огнем Корабельный район Херсона. Под ударом врага оказалась гражданская инфраструктура.

Так, российский снаряд попал в многоэтажку. К сожалению, в результате обстрела есть погибшая. Как сообщил Прокудин, смертельные ранения получила 64-летняя женщина.

Начальник Херсонской МВА Роман Мрочко добавил, что во время удара женщина была на балконе.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей. Светлая память.

В течение дня, 27 июля, на Херсонщине погибли по меньшей мере 3 человека. Так, утром враг атаковал Антоновку, и в результате обстрела погибла 37-летняя женщина. Впоследствии стало известно, что в Музыковке двое мужчин подорвались из-за взрыва неизвестного предмета, один из них – погиб. Вечером российские военные убили мирного жителя села Львове. От полученных во время обстрела травм 87-летний мужчина погиб на месте.

Кроме того, за прошедшие сутки оккупанты также не оставляли обстрелов Херсонщины. Российские военные попали в объект критической инфраструктуры, спорткомплекс, жилые кварталы населенных пунктов области, в частности многоэтажку и 3 частных дома. Также повреждены автомойки, гаражное помещение, автобусы, карета "скорой" и частные автомобили.

Из-за российской агрессии за прошедшие сутки 8 человек получили ранения.