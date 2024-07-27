Відомо, що окупанти влучили в багатоповерхівку. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів про наслідки ворожого обстрілу.
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Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Херсоні
О 22:02 Прокудін повідомив, що годину тому російська армія цинічно вкрила вогнем Корабельний район Херсона. Під ударом ворога опинилася цивільна інфраструктура.
Так, російський снаряд поцілив у багатоповерхівку. На жаль, внаслідок обстрілу є загибла. Як повідомив Прокудін, смертельні поранення отримала 64-річна жінка.
Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко додав, що під час удару жінка була на балконі.
Протягом дня, 27 липня, на Херсонщині загинуло щонайменше 3 людини. Так, зранку ворог атакував Антонівку, й внаслідок обстрілу загинула 37-річна жінка. Згодом стало відомо, що у Музиківці двоє чоловіків підірвались через вибух невідомого предмету, один із них – загинув. Ввечері російські військові вбили мирного жителя села Львове. Від отриманих під час обстрілу травм 87-річний чоловік загинув на місці.
Окрім того, протягом минулої доби окупанти також не полишали обстрілів Херсонщини. Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, спорткомплекс, житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 3 приватних будинки. Також пошкоджено автомийки, гаражне приміщення, автобуси, карета "швидкої" та приватні автомобілі.
Через російську агресію минулої доби 8 людей отримали поранення.