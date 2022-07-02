Об этом для 24-го канала рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он сомневается, что россиянам удастся открыть даже часть школ.

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"Оккупанты строго подчеркивают, что дистанционное обучение по украинским программам запрещено. Это неприятный сигнал, потому что слухи они распространяют через своих агентов, что будут лишать родительских прав тех, кто не отдаст ребенка в российскую школу. Подчеркиваю, что эвакуироваться сейчас надо любой ценой всем, у кого есть дети. Будущего у детей, которые учились по российским программам, нет", – сказал Молчанов.

Что еще делают россияне в Херсонской области

Оккупантам все труднее содержать Херсонскую область, но, несмотря на это, они действуют силой. По словам Молчанова, россияне постепенно охватывают разные аспекты жизни херсонцев и оставляют альтернативу – перестать существовать или признавать "русский мир", который там создают.

Даже несмотря на то, что им не удалось запустить железнодорожное сообщение, они в своей пропаганде назвали это "подавлением дать вправо". По-видимому, подразумевают старт поезда, соединяющегося с Крымом,

– рассказал активист.

Он добавил, что другая плохая новость – россияне начали работать над регистрацией актов гражданского состояния. То есть фиксируют браки, рождение, смерти. Хотя в Херсонской области до последнего работали украинские ЗАГСы.

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Кроме этого, россияне сами распространяют информацию о своих паспортах. Заявляют, что к ним обратилось 13 800 человек.

"Больших очередей нет. Сейчас 1,5% населения области уже обратились за этими документами", – сказал Молчанов.

Методы обучения россиян

Правозащитник Павел Лисянский рассказал, что оккупанты в Луганской области милитаризуют обучение несовершеннолетних. В частности, в Старобельске теперь есть "казачий кадетский корпус". Дети будут ходить туда с первого класса в "казачьей" форме.

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