У оккупантов есть определенная стратегия, как действовать в захваченных городах и селах Луганщины. Об этом для 24 канала рассказал Павел Лисянский – правозащитник, соучредитель Института стратегических исследований и безопасности.

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Как действуют захватчики

Для начала россияне искореняют украинскую символику. Далее организовывают работу "оккупационной администрации" и служб незаконных вооруженных формирований.

"То есть о силовиках говорится в первую очередь. Параллельно с тем они ставят своего гауляйтера. Там же какая система – гауляйтера контролируют силовики. То есть народная милиция, а ту контролирует МГБ (министерство государственной безопасности – 24 канал)", – сказал Лисянский.

Блокируют связь и выманивают гривны у местных

По словам правозащитника, также на оккупированных территориях блокируют украинскую мобильную связь, интернет, телевидение и радио. Кроме того, не дают работать украинским информационным изданиям.

Оккупанты издают свои газеты. Если мобильная связь, то подключают к своей сети "Лугаком". Есть у них обязательно, что ты не можешь пользоваться вайбером или вотсапом, если нет "Лугакома". То есть 3G уже не работает,

– рассказал Лисянский.

Россияне покидают украинскую гривну, потому что сейчас она стоит дороже доллара. То есть за гривну доллар можно купить, а за рубли уже нечего.

"Оккупанты выманивают у местных гривну – меняют по курсу к рублю. Фактически, так обманывают людей. То есть рубль на гривну, гривну на доллар и у них больше получилось, а у людей меньше", – объяснил Лисянский.

"Фильтрационные" мероприятия

Правозащитник отметил, что также есть антидекоммунизация. То есть, когда возвращают памятники, названия декоммунизированных городов. Кроме того, россияне внедряют свою систему образования. Объясняют детям, что Украина учила их неправильно.

Павел Лисянский Правозащитник, соучредитель Института стратегических исследований и безопасности Делают и "фильтрационные мероприятия". Сотрудников правоохранительных органов, военных администраций, членов демократических партий, правозащитников и всех, кто поддерживал Украину, отправляют на "фильтрацию".

Он добавил, что захватчики проводят принудительную паспортизацию. Ранее еще в марте оформляли паспорта псевдореспублики, а теперь сразу России.

Милитаризация детей

На новых захваченных землях есть милитаризация детей оккупантами. Лисянский сказал, что, например, в Старобельске создали "казачий кадетский корпус". Это школа, в которую дети будут ходить с первого класса в "казачьей" форме.

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"Россияне применяют депортацию. Они видят тех людей, которые выстояли и не оформили паспорт. И напоследок оккупанты организовывают визиты представителей Госдумы России, политиков и чиновников", – добавил правозащитник.

Обратите внимание – Лисянский рассказал об алгоритме действий россиян на захваченных территориях: смотрите видео