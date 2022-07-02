Окупанти мають певну стратегію, як діяти в захоплених містах і селах Луганщини. Про це для 24 каналу розповів Павло Лисянський – правозахисник, співзасновник Інституту стратегічних досліджень та безпеки.

До теми Опір зростає, Росія ж не має достатньо сил для контролю Херсонщини, – CNN

Як діють загарбники

Для початку росіяни викорінюють українську символіку. Далі організовують роботу "окупаційної адміністрації" й служб незаконних збройних формувань.

"Тобто про силовиків мовиться в першу чергу. Паралельно з тим, вони ставлять свого гауляйтера. Там же яка система – гауляйтера контролюють силовики. Тобто народна міліція, а ту контролює МГБ (министерство государственной безопасности – 24 канал)", – сказав Лисянський.

Блокують зв'язок та виманюють гривні у місцевих

За словами правозахисника, також на окупованих територіях блокують український мобільний зв'язок, інтернет, телебачення та радіо. Крім цього, не дають працювати українським інформаційним виданням.

Окупанти видають свої газети. Якщо мобільний зв'язок, то підключають до своєї мережі "Лугаком". Є в них обов'язково, що ти не можеш користуватися вайбером чи вотсапом, якщо не маєш "Лугакому". Тобто 3G вже не працює,

– розповів Лисянський.

Росіяни залишають українську гривню, бо наразі вона коштує дорожче ніж долар. Тобто за гривню долар можна купити, а за рублі вже нічого.

"Окупанти виманюють у місцевих гривню – міняють по курсу до рубля. Фактично, отак дурять людей. Тобто рубль на гривню, гривню на долар і у них більше вийшло, а у людей менше", – пояснив Лисянський.

"Фільтраційні" заходи

Правозахисник зазначив, що також є антидекомунізація. Тобто коли повертають пам'ятники, назви декомунізованих міст. Крім цього, росіяни впроваджують свою систему освіти. Пояснюють дітям, що Україна їх вчила неправильно.

Павло Лисянський Правозахисник, співзасновник Інституту стратегічних досліджень та безпеки Роблять і "фільтраційні заходи". Працівників правоохоронних органів, військових адміністрацій, членів демократичних партій, правозахисників й всіх, хто підтримував Україну, відправляють на "фільтрацію".

Він додав, що загарбники проводять примусову паспортизацію. Раніше, ще в березні, оформлювали паспорти псевдореспубліки, а тепер одразу Росії.

Мілітаризація дітей

На нових захоплених землях є мілітаризація дітей окупантами. Лисянський сказав, що, наприклад, у Старобільську створили "казачій кадєтській корпус". Це школа, в яку діти ходитимуть з першого класу в "казачій" формі.

До речі Навчають вбивати: на Донбасі окупанти вчать дітей розставляти розтяжки та стріляти з автоматів

"Росіяни застосовують депортацію. Вони бачать тих людей, які вистояли й не оформили паспорт. І наостанок окупанти організовують візити представників Держдуми Росії, політиків та урядовців", – додав правозахисник.

Зверніть увагу – Лисянський розповів про алгоритм дій росіян на захоплених територіях: дивіться відео