В Херсоне были слышны взрывы. Российская армия била по Корабельному району города.
Смотрите также Ракетные удары по Николаеву и Павлограду: все, что известно о новой массированной атаке по Украине
Херсон под обстрелом
В 9:44 глава Херсонской МВА Роман Мрочко сообщил о том, что в Херсоне раздаются взрывы. Под вражеским обстрелом оказались центр города, а также Корабельный район. По словам Мрочко, россияне ведут огонь из временно оккупированного Левобережья.
Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Перейдите к более безопасным местам! Не находитесь на открытом пространстве!
– говорится в сообщении Мрочко.
В 11:00 в местных властях сообщили о последствиях вражеской атаки. Известно, что ранения получили трое мирных жителей. Женщина 49 лет госпитализирована в тяжелом состоянии. Двое мужчин 1964 и 1983 годов рождения доставлены в больницу на дообследование.
Оккупанты ночью и утром запускали по Украине ракеты и "Шахеды"
Очередная массированная атака Украины продолжалась с 20:00 18 октября до 5 утра 19 октября. В воздушных силах уточнили, что враг запустил по Украине как ракеты, так и дроны. Так, враг выпустил 9 "Шахедов" и 8 ракет (в том числе 5 "Искандер-М", 1 зенитная управляемая ракета С-300 и 1 управляемая авиационная ракета Х-59). Воздушным силам удалось сбить одну ракету и 3 дрона.
Под вражеской атакой находились объекты в Донецкой, Николаевской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях.
В Павлограде и Сумах есть попадание в объекты инфраструктуры
- Первой под российской атакой оказалась Херсонщина. Там один из снарядов попал по частному дому. Ранения получили двое мужчин. Также вечером и ночью взрывы раздавались в Николаеве. Местные власти сообщили о пожаре в складском здании на территории одного из предприятий и о повреждении многоэтажек.
- Ракетный удар потерпел и Павлоград. Там есть попадание по объекту инфраструктуры. Кроме того, на Днепропетровщине враг бил по Никопольщине, там есть три попадания.
- Под утро над Кривым Рогом уничтожили вражескую ракету. В Донецкой области повреждено здание учебного заведения, а в Сумах в результате удара беспилотника возник пожар в двухэтажном здании на площади 100 квадратных метров.
- К счастью, вражеские атаки обошлись без жертв.