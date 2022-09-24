В частности, СБУ уже установила личность российского командира, отдавшего приказ пытать украинцев во временно оккупированном Херсоне. Им оказался заместитель начальника управления росгвардии по Ростовской области полковник полиции александр науменко с позывным "Альфа".

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По приказу россиянина пытают украинцев

Следствие СБУ установило, что науменко руководит военными росгвардиями и представителями незаконных вооруженных формирований россии во временно оккупированном Херсоне.

Именно он отдает приказы о незаконных задержаниях и пытках над местными жителями, проникновении в их дома и завладением имуществом.

Этот преступник лично участвовал в разгоне мирных митингов в Херсоне. Приказывал применять против украинских граждан светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Среди херсонцев были потерпевшие.

Россиянину объявили подозрение

СБУ также сообщила, что по его приказу российские военные похитили двух украинцев и несколько недель жестоко их пытали. Они пытались выбить из них информацию о военных ВСУ и их местах дислокации. Также склонялись к сотрудничеству с оккупантами.

Преступнику науменко уже объявили подозрение в деле о нарушении законов и обычаев войны.

Украинцев враг пытал и на Харьковщине

На территории освобожденной Харьковщины нашли по меньшей мере 10 пыточных. Российские захватчики жестоко издевались над гражданскими и незаконно удерживали их в бесчеловечных условиях.

Русские совершили там огромное количество преступлений против гражданского населения. Число пыточных может возрасти, ведь ежедневно полиция находит новые доказательства преступлений захватчиков против украинцев.

В частности, нашли 2 пыточные в Балаклее: Балаклейский изолятор и местная типография. На территории балаклейского отделения полиции оккупанты обустроили одну из пыточных. Они держали людей в подвальном помещении в полной дизентерии.

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