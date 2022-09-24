Зокрема, СБУ вже встановила особу російського командира, який віддав наказ катувати українців у тимчасово окупованому Херсоні. Ним виявився заступник начальника управління росгвардії по Ростовській області полковник поліції олександр науменко із позивним "альфа".

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За наказом росіянина катують українців

Слідство СБУ встановило, що науменко керує військовими росгвардії та представниками незаконних збройних формувань росії у тимчасово окупованому Херсоні.

Саме він віддає накази про незаконні затримання та тортури над місцевими мешканцями, проникнення до їхніх помешкань і заволодіння майном.

Цей злочинець особисто брав участь у розгоні мирних мітингів у Херсоні. Наказував застосовувати проти українських громадян світлошумові гранати та сльозогінний газ. Серед херсонців були потерпілі.

Росіянину оголосили підозру

СБУ також повідомила, що за його наказом російські військові викрали двох українців і декілька тижнів жорстоко їх катували. Вони намагалися вибити з них інформацію про військових ЗСУ та їх місця дислокації. Також схиляли до співпраці з окупантами.

Злочинцю науменку вже оголосили підозру в справі про порушення законів та звичаїв війни.

Українців ворог катував і на Харківщині

На території звільненої Харківщини знайшли щонайменше 10 катівень. Російські загарбники жорстоко знущалися з цивільних та незаконно утримували їх у нелюдських умовах.

Росіяни скоїли там величезну кількість злочинів проти цивільного населення. Число катівень може зрости, адже щодня поліція знаходить нові докази злочинів загарбників проти українців.

Зокрема, знайшли 2 катівні в Балаклії: Балаклійський ізолятор та місцева друкарня. На території балаклійського відділку поліції окупанти облаштували одну з катівень. Вони тримали людей у підвальному приміщенні в повній дизентерії.

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