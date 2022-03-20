Согласно данным Херсонской ОВА, собралось несколько тысяч горожан. Они не сдаются и еще раз доказывают, что "Херсон – это Украина".

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Также митингующие выкрикивают российским захватчикам "Домой, пока живой!". На видео видно, как горожане буквально выталкивают российскую технику.

Что следует знать о ситуации в Херсоне:

1 марта российские оккупанты прорвались в Херсон с помощью бронетранспортеров.

3 марта 2022 г. Херсон почти полностью перешел под контроль ВС России.

В городе планировалось провести пророссийский митинг за создание так называемой "ХНР" и присоединение региона к России. Но херсонцы постоянно выходили на проукраинские митинги, сорвав и этот.

13 марта городской голова Скадовска Александр Яковлев сообщил, что в городе "нет оккупационных войск", однако российские войска впоследствии снова вошли в город, разместившись в одном из летних детских лагерей на окраине города.

В Херсоне сложная гуманитарная ситуация – жителям не хватает продовольствия и гигиенических средств. Кроме того, заканчивается дизельное горючее, бензина практически нет на заправках. Местные власти просят о помощи и режиме тишины у оккупантов. Накануне оккупанты не допустили фуры с гуманитарной помощью на временно захваченные территории Херсона и не разрешили их разгружать.

В то же время город живет, исполнительные органы находятся на местах и ​​выполняют свои обязанности. А люди ежедневно выходят на митинги показывая российским "оркам", что им там не рады.

Херсонцы голыми руками выгоняют технику оккупантов из города: смотрите видео

Такие же митинги проходят и в других восточных областях, в частности, в Бердянске.