Згідно з даними Херсонської ОВА, зібрались декілька тисяч містян. Вони не здаються і вкотре доводять, що "Херсон – це Україна".

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Також мітингувальники вигукують до російських загарбників "Домой, пока живой!". На відео видно, як містяни буквально виштовхують російську техніку.

Що варто знати про ситуацію в Херсоні:

1 березня російські окупанти прорвалися в Херсон за допомогою бронетранспортерів.

3 березня 2022 року Херсон майже повністю перейшов під контроль ЗС Росії.

У місті планували провести проросійський мітинг за створення так званої "ХНР" та приєднання регіону до Росії. Але херсонці постійно виходили на проукраїнські мітинги, зірвавши й цей.

13 березня міський голова Скадовська Олександр Яковлєв повідомив, що в місті "немає окупаційних військ", проте російські війська згодом знову увійшли до міста, розмістившись в одному з літніх дитячих таборів на околиці міста.

У Херсоні складна гуманітарна ситуація – жителям не вистачає харчів та гігієнічних засобів. Крім того, закінчується дизельне пальне, бензину практично немає на заправках. Місцева влада просить про допомогу та режим тиші в окупантів. Напередодні окупанти не допустили фури з гуманітарною допомогою на тимчасово захоплені території Херсонщини та не дозволили їх розвантажувати.

Водночас місто живе, виконавчий орган перебуває на місцях і виконує свої обов'язки. А люди ледь не щодня виходять на мітинги показуючи російським "оркам", що їм там не раді.

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Такі ж мітинги проходять й в інших східних областях, зокрема в Бердянську.