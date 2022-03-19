Ці вантажі везли вкрай необхідні речі, яких зараз потребують місцеві жителі. Про це повідомив голова облдержадміністрації Геннадій Лагута.
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Загалом в область прямували 14 вантажівок. Через відмову в пропуску від російських військовиків, фури довелось розвернути. Тепер вони вирушили назад на Дніпропетровщину.
Що вони везли людям:
- засоби гігієни для дітей та дорослих,
- консервацію;
- м'ясо;
- напівфабрикати;
- дитяче харчування;
- ліки.
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