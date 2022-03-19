Ці вантажі везли вкрай необхідні речі, яких зараз потребують місцеві жителі. Про це повідомив голова облдержадміністрації Геннадій Лагута.

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Загалом в область прямували 14 вантажівок. Через відмову в пропуску від російських військовиків, фури довелось розвернути. Тепер вони вирушили назад на Дніпропетровщину.

Що вони везли людям:

засоби гігієни для дітей та дорослих,

консервацію;

м'ясо;

напівфабрикати;

дитяче харчування;

ліки.

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