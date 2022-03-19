Ці вантажі везли вкрай необхідні речі, яких зараз потребують місцеві жителі. Про це повідомив голова облдержадміністрації Геннадій Лагута.

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Росіяни зашкодили дорослим і дітям

Загалом в область прямували 14 вантажівок. Через відмову в пропуску від російських військовиків, фури довелось розвернути. Тепер вони вирушили назад на Дніпропетровщину.

Що вони везли людям:

  • засоби гігієни для дітей та дорослих,
  • консервацію;
  • м'ясо;
  • напівфабрикати;
  • дитяче харчування;
  • ліки.

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