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В Херсоне на 9 мая массовые нарушения: депутат-организатор получил протокол

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Масова хода у Херсоні на 9 травня
Масова хода у Херсоні на 9 травня / kherson.net.ua

Несмотря на многочисленные призывы не собираться на массовые мероприятия 9 мая, в некоторых городах зафиксировали нарушения. Так, в Херсоне депутат "Оппозиционной платформы – За жизнь" организовал массовое шествие и возложение. О масках и соблюдении дистанции, ожидаемо, речь не шла.

У пресслужбі поліції Харківщини повідомляють: обійшлося без грубих порушень, проте аж три адміністративні протоколи склали. При тому ж зазначають: відбулися 12 масових заходів за участі близько 750 людей.

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Один із масових заходів організувала партія "Опозиційна платформа – За Життя" і зокрема депутат міської ради Єгор Устінов. Як повідомляє місцеве видання Кherson.net, саме він став організатором дійства. Люди зібралися у місцевому парку та поклали квіти до Вічного вогню. Усе б нічого, та люди не дотримувалися дистанції, були без захисних масок і зібралися у явно більшій кількості, ніж по двоє.

У коментарі журналістам Устінов пафосно зазначив, що причина порушення карантину у героїзмі попередніх поколінь.

Херсон 9 травня
Лише один чоловік у першій лінії в масці / Фото kherson.net

А згодом Устінов взагалі почав відхилятися від клментарів про карантин і заборону зібрань у дусі "Де гарантія, що про молодих хлопців, які зараз воюють на Донбасі, через деякий час влада не забуде". 

Херсон
Поліція виписала організатору Єгору Устінову протокол / Фото kherson.net

Видання зафіксувало, як Єгору Устінову вручили адмінпротокол за порушення правил карантину.

У поліції повідомляють, що загалом склали три протоколи, але грубих порушень правопорядку не було. 

Тим часом офіційні заходи вшанування від Херсонської ОДА пройшли стримано і з дотриманням карантину. Керівництво області у масках поклало квіти до Вічного вогню в парку слави, повідомляє пресслужба держадміністрації. Захід обійшовся без масових зібрань та з дотриманням дистанції. 

Херсон ОДА
Заходи від ОДа пройшли спокійно / Фото пресслужби Херсонської ОДА

Автор: Вероника Климская
Теги: Новости Украины Оппозиционная платформа – За жизнь Карантин в Украине 2020 Новости Херсона Полиция 9 мая День памяти и примирения
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