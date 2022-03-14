Что произошло с девушкой – неизвестно

Блогерша включила стрим и решила поговорить с российскими военными в Херсоне. Один из орков предложил ей отойти, на что она согласилась.

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Они прошлись несколько метров и во время разговора орк попросил не называть их оккупантами, а русскими военными.

После этого военный предложил подойти к грузовику, где были другие оккупанты. Девушка отказалась идти и начала убегать.

Оккупанты заломали ее и насильно отобрали телефон. Девушку задержали, и что с ней теперь – неизвестно.

Смотрите видео задержания девушки в Херсоне

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