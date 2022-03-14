Що сталося з дівчиною – невідомо

Блогерка увімкнула стрім і вирішила поговорити з російськими військовими у Херсоні. Один з орків запропонував їй відійти, на що та погодилася.

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Вони пройшлися декілька метрів і під час розмови орк попросив не називати їх окупантами, а російськими військовими.

Після цього військовий запропонував підійти до вантажівки, де були інші окупанти. Дівчина відмовилася йти та почала тікати.

Окупанти заламали її та силоміць відібрали телефон. Дівчину затримали, і що з нею тепер – не відомо.

Дивіться відео затримання дівчини в Херсоні

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