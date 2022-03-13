Військові вистрілили у хлопця

Журналіст Костянтин Риженко підтвердив, що російські військові відкривали вогонь. За його інформацією, коли військові стріляли, то потрапили одному хлопцю в ногу гумовою кулею.

Він також повідомив, що станом на 14 годину мітинг у Херсоні закінчився. Риженко повідомив про проблеми з інтернетом.

На мітингу чутно, як люди скандують, що Херсон – це Україна!

Дивіться відео з мітингу в Херсоні

Відео з мітингу в Херсоні опублікувало "Дзеркало тижня". Люди скандують, що "російський солдат – фашистський окупант".

На відео видно озброєних російських військових та ворожу техніку.

Відео з мітингу в Херсоні

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