Військові вистрілили у хлопця
Журналіст Костянтин Риженко підтвердив, що російські військові відкривали вогонь. За його інформацією, коли військові стріляли, то потрапили одному хлопцю в ногу гумовою кулею.
Він також повідомив, що станом на 14 годину мітинг у Херсоні закінчився. Риженко повідомив про проблеми з інтернетом.
На мітингу чутно, як люди скандують, що Херсон – це Україна!
Дивіться відео з мітингу в Херсоні
Відео з мітингу в Херсоні опублікувало "Дзеркало тижня". Люди скандують, що "російський солдат – фашистський окупант".
На відео видно озброєних російських військових та ворожу техніку.
Відео з мітингу в Херсоні
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