"Створення ХНР перетворить наш край на безнадійну діру"

Про ймовірну підготовку референдуму повідомив депутат обласної ради Сергій Хлань. Він розповів, що окупанти телефонують депутатам з питанням про співпрацю. Хлань переконує, що відповів категоричною відмовою.

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Хлань звернувся до депутатів Херсонської обласної ради. Він закликав не йти на співпрацю з російськими окупантами.

Шановні колеги, я впевнений, що ви розумієте наслідки вашого рішення. Створення ХНР перетворить наш край на безнадійну діру без життя та майбутнього. Не дайте їм жодного голоса! Не дайте їм жодної можливості легітимізувати ХНР! Вся держава буде дивитись на вас і жодних виправдань співпраці з окупантами бути не може!,

– написав депутат.

Важливо. У РНБО спростували фейки російської пропаганди про те, що "Херсон хочуть кинути". Окупант намагається поширити відповідні неправдиві повідомлення серед населення.

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Текст публікації Сергія Хланя у фейсбуці

На Херсонщині готують референдум щодо створення ХНР. Окупанти телефонують депутатам Херсонської Обласної ради з питанням чи готові ми співпрацювати з ними. Категорично відмовився.

Звертаюсь до всіх депутатів Херсонської обласної ради. Шановні колеги, я впевнений, що ви розумієте наслідки вашого рішення. Створення ХНР перетворить наш край на безнадійну діру без життя та майбутнього.

Не дайте їм жодного голоса! Не дайте їм жодної можливості легітимізувати ХНР! Вся держава буде дивитись на вас і жодних виправдань співпраці з окупантами бути не може!

Не повірю, що вам буде гірше ніж звичайним людям Маріуполя, Чернігова, Харкова, Сум, Гостомеля які вже два тижні переносять нелюдські страждання, але не здаються!

Увійдіть в історію України не зрадниками, які нікому не потрібні, а дійсно громадянами, чиї імена будуть пам'ятати наступні покоління.