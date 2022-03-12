"Создание ХНР превратит наш край в безнадежную дыру"
О возможной подготовке референдума сообщил депутат областного совета Сергей Хлань. Он рассказал, что оккупанты звонят депутатам с вопросом о сотрудничестве. Хлань утверждает, что ответил категорическим отказом.
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Хлань обратился к депутатам Херсонского областного совета. Он призвал не идти на сотрудничество с российскими оккупантами.
Уважаемые коллеги, я уверен, что вы понимаете последствия вашего решения. Создание ХНР превратит наш край в безнадежную дыру без жизни и будущего. Не дайте им ни одного голоса! Не дайте им никакой возможности легитимизировать ХНР! Все государство будет смотреть на вас и никаких оправданий сотрудничества с оккупантами быть не может!
– написал депутат.
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Текст публикации Сергея Хланя в фейсбуке
В Херсонской области готовят референдум по созданию ХНР. Оккупанты звонят по телефону депутатам Херсонского Областного совета с вопросом готовы ли мы сотрудничать с ними. Категорически отказался.
Обращаюсь ко всем депутатам Херсонского областного совета. Уважаемые коллеги, я уверен, что вы понимаете последствия вашего решения. Создание ХНР превратит наш край в безнадежную дыру без жизни и будущего.
Не дайте им ни одного голоса! Не дайте им никакой возможности легитимизировать ХНР! Все государство будет смотреть на вас, и никаких оправданий сотрудничества с оккупантами быть не может!
Не поверю, что вам будет хуже обычных людей Мариуполя, Чернигова, Харькова, Сум, Гостомеля которые уже две недели переносят бесчеловечные страдания, но не сдаются!
Войдите в историю Украины не предателями, никому не нужные, а действительно гражданами, чьи имена будут помнить следующие поколения.