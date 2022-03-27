Жители города скандировали "Херсон – это Украина!". Но российские военные разогнали мирный митинг насилием, бросая в людей дымовые шашки.

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На видео видно, что на площади собралось много людей.

В этот же день мирный митинг проходит в Каховке. Жители города заявили, что никакие БТРы и "москальские чцжаки" не смогут сделать здесь "русский мир".

Тем временем в Геническе, который россияне временно оккупировали еще 24 февраля, горожане подожгли военкомат, где размещались российские агрессоры. Событие произошло в ночь на 27 марта.