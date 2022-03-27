Вместе с тем, в регионе до сих пор работает украинская финансовая система. Об этом в эфире 24 канала рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

К слову Как дураки, пусть и дальше идут, – депутат объяснил, почему оккупантов так тянет в Чернобыевку

Он отметил, что пока Херсонщина оккупирована. Однако, как отметил Хлань, украинская финансовая система есть, была и будет работать. Никакой "кровавый рубль" ее не сможет заменить.

Но оккупант создает такую ​​систему, что они блокируют гумгрузы в Херсонскую область, не позволяют поступать продуктам, лекарствам и другим средствам первой необходимости.

Я знаю, что на Геническ, Каховку оккупанты завозят определенные товары из оккупированного Крыма и требуют, чтобы за них рассчитывались в рублях. Но наши предприниматели блокируют эти товары и не реализуют их,

– отметил Хлань.

Он заверил, что никакого замещения быть не может, а "все попытки оккупантов ничем не закончатся", добавил депутат.

И подчеркнул, что агрессоры также попробуют выдавать сначала финансовую помощь населению, а потом и пенсии. Граждан призывают не брать эти деньги, которые и так никому не нужны.

Напомним. В Украине определили товары, запрещенные ввозить из Крыма. С перечнем запрещенных товаров можно ознакомиться по этой ссылке в документе Минреинтеграции.

Оккупанты завозят на Херсонщину товары из Крыма: смотрите видео