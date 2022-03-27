Разом з тим, в регіоні досі працює українська фінансова система. Про це в ефірі 24 каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

До слова Як телепні, нехай і далі йдуть, – депутат пояснив, чому окупантів так тягне до Чорнобаївки

Він зазначив, що поки що Херсонщина окупована. Однак, як наголосив Хлань, українська фінансова система є, була і буде працювати. Ніякий "кривавий рубль" її не зможе замінити.

Але окупант створює таку систему, що вони блокують гумвантажі до Херсонщини, не надають змоги надходити харчам, лікам та іншим засобам першої необхідності.

Я знаю, що на Генічеськ, Каховку окупанти завозять певні товари з окупованого Криму і вимагають, щоб за них розраховувались в рублях. Але наші підприємці блокують ці товари і не реалізовують їх,

– зазначив Хлань.

Тож він запевнив, що ніякого заміщення бути не може, а "всі спроби окупантів нічим не закінчаться", додав депутат.

І наголосив, що агресори також намагатимуться спробувати видавати спочатку фінансову допомогу населенню, а потім й пенсії. Громадян закликають не брати ці гроші, які й так нікому не потрібні.

Нагадаємо. В Україні визначили товари, які заборонено ввозити з Криму. З повним переліком заборонених товарів можна ознайомитись за цим посиланням у документі Мінреінтеграції.

Окупанти завозять на Херсонщину товари з Криму, – Хлань: дивіться відео