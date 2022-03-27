Чорнобаївка – це така своєрідна "база" росіян. Про це в ефірі 24 каналу розповів Сергій Хлань – депутат Херсонської обласної ради.

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Він пояснив, що окупантам просто зручно використовувати тамтешній аеропорт. До речі, поруч з летовищем була військова частина.

Тож окупанти, "щоб багато не створювати, просто прийшли на захоплену нашу військову базу і розташовуються там".

Тому вже 10-й раз їм туди прилітає, а вони, як телепні, туди все йдуть. Ну, нехай ідуть, більше знищимо цих орків там,

– наголосив Сергій Хлань.

Тому він вважає, що незабаром вже почнеться визволення, зокрема і Херсона.

"Ми всі чекаємо, щоб якнайшвидше ЗСУ звільнили Херсон і почали звільняти усю Херсонську область", – додав він.

До слова. Українські військові продовжують знищувати російських окупантів, які пробують базуватися у Чорнобаївці. Там ворога розбили вже 10 раз.

Звільнені міста на Херсонщині

Ще на цьому тижні вже звільнили від окупантів Посад-Покровське. Це фактично межа Миколаївської області. Село розташоване приблизно за 15 кілометрів до Чорнобаївки.

Також сьогодні вранці, 27 березня, за словами депутата, українські оборонці звільнили і село Томина Балка.

"Тобто ми бачимо просування наших військ абсолютно по всій границі Миколаївської та Херсонської областей, починаючи від Лимана до Чорнобаївки", – підкреслив депутат.

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