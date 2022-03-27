Вони опублікували знімки знищеної техніки ворога на своїй сторінці у фейсбуці. Тепер окупантів битимуть їхньою ж технікою.
Увага "Опади у вигляді "Граду" – подарунок від окупантів на Чернігівщині
"Едельвейси" невпинно займаються забезпеченням бригади новими трофеями. Так тримати, кацапчики,
– мовиться у дописі.
Люди у коментарях влучно підмітили, що "цим падлюкам не вижити в наших лісах".
Нагадаємо, що 20 березня прикарпатські “Едельвейси” звільнили населений пункт на Київщині.
Нова "знахідка" ЗСУ / Фото 10 гірсько-штурмова бригада
Окупанти продовжують постачати ЗСУ нові "трофеї" / Фото 10 гірсько-штурмова бригада