Они опубликовали фотографии уничтоженной техники врага на своей странице в фейсбуке. Теперь оккупантов будут бить их же оружием.

Внимание "Осадки в виде "Града" – подарок от оккупантов на Черниговщине

Эдельвейсы занимаются обеспечением бригады новыми "трофеями". Так держать кацапчики,

– говорится в сообщении.

Люди в комментариях метко подметили, что "этим подлецам не выжить в наших лесах".

Напомним, что 20 марта прикарпатские "эдельвейсы" освободили населенный пункт в Киевской области.

Новая "находка" ВСУ / Фото 10 горно-штурмовой бригады



Оккупанты продолжают поставлять ВСУ новые "трофеи" / Фото 10 горно-штурмовой бригады