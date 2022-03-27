Они опубликовали фотографии уничтоженной техники врага на своей странице в фейсбуке. Теперь оккупантов будут бить их же оружием.
Внимание "Осадки в виде "Града" – подарок от оккупантов на Черниговщине
Эдельвейсы занимаются обеспечением бригады новыми "трофеями". Так держать кацапчики,
– говорится в сообщении.
Люди в комментариях метко подметили, что "этим подлецам не выжить в наших лесах".
Напомним, что 20 марта прикарпатские "эдельвейсы" освободили населенный пункт в Киевской области.
Новая "находка" ВСУ / Фото 10 горно-штурмовой бригады
Оккупанты продолжают поставлять ВСУ новые "трофеи" / Фото 10 горно-штурмовой бригады