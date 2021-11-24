Все началось с того, что патрульные получили вызов о ДТП на перекрестке улиц Перекопской и Ладичука в Херсоне.
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Виновница ДТП скрылась с места инцидента
Выяснилось, что водитель автомобиля Mazda CX7 не предоставил преимущество в движении, выезжая со второстепенной дороги, автомобилю "ВАЗ". В результате машины столкнулись.
Заявитель сообщил, что виновница ДТП сбежала с места инцидента, припарковав свое авто неподалеку.
В Херсоне женщина вызвала ДТП / Фото патрульных Херсонщины
Женщину нашли за рюмкой
Полицейские обнаружили водительницу Mazda на улице Перекопской. Там она в компании двух товарищей выпивала. Патрульные предложили ей пройти алкотест на месте или в больнице, на что она ответила отказом.
Злоумышленница напала на полицейского
Когда женщина осознала, что в отношении нее составят административные материалы, то начала агрессивно себя вести – хватала полицейского за одежду и пыталась попасть в лицо.
Поскольку водительница оказывала сопротивление, к ней применили наручники. Нарушительницу доставили в отделение полиции для составления админпротоколов.
Там она вроде успокоилась, поэтому инспекторы сняли наручники. Однако после этого женщина сразу бросилась в драку, ударив полицейского в лицо несколько раз. В результате патрульного госпитализировали.
С месяца аварии женщина сбежала / Фото патрульных Херсонщины
Результат дня для водительницы
На 26-летнюю водительницу вынесли постановление по статье об управлении без соответствующих документов и составили протоколы по статьям: об употреблении алкоголя до проведения осмотра, нарушении ПДД, что привело к ДТП, оставление места ДТП, мелкое хулиганство и неповиновение требованию правоохранителя.
На женщину составили несколько протоколов / Фото патрульных Херсонщины
Отрывок сообщения патрульных Херсонщины:
На днях инспекторы получили вызов о ДТП на перекрестке улиц Перекопской и Ладичука. Водительница автомобиля Mazda CX7 не предоставила преимущество в движении, выезжая со второстепенной дороги, транспортному средству ВАЗ и осуществила с ним столкновение. Заявитель сообщил, что женщина оставила место ДТП и припарковала свое авто неподалеку.
Полицейские обнаружили водительницу Mazda, которая употребляла алкоголь в компании двух товарищей, на улице Перекопской. Стражи порядка предложили горожанке пройти освидетельствование в установленном законом порядке с помощью алкотеста Драгер на месте или в медицинском учреждении, на что она отказалась.
Когда женщина осознала, что в отношении нее будут составлены административные материалы, то начала агрессивно себя вести, хватала полицейского за форменную одежду и пыталась попасть в лицо. Поскольку водитель оказывала сопротивление, к ней было применено спецсредство наручники. Гражданку доставили в отделение полиции для составления административных материалов.
Там она успокоилась, и инспекторы сняли наручники. Однако женщина сразу бросилась в драку – ударив полицейского в лицо несколько раз.