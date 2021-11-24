Все началось с того, что патрульные получили вызов о ДТП на перекрестке улиц Перекопской и Ладичука в Херсоне.

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Виновница ДТП скрылась с места инцидента

Выяснилось, что водитель автомобиля Mazda CX7 не предоставил преимущество в движении, выезжая со второстепенной дороги, автомобилю "ВАЗ". В результате машины столкнулись.

Заявитель сообщил, что виновница ДТП сбежала с места инцидента, припарковав свое авто неподалеку.



В Херсоне женщина вызвала ДТП / Фото патрульных Херсонщины

Женщину нашли за рюмкой

Полицейские обнаружили водительницу Mazda на улице Перекопской. Там она в компании двух товарищей выпивала. Патрульные предложили ей пройти алкотест на месте или в больнице, на что она ответила отказом.

Злоумышленница напала на полицейского

Когда женщина осознала, что в отношении нее составят административные материалы, то начала агрессивно себя вести – хватала полицейского за одежду и пыталась попасть в лицо.

Поскольку водительница оказывала сопротивление, к ней применили наручники. Нарушительницу доставили в отделение полиции для составления админпротоколов.

Там она вроде успокоилась, поэтому инспекторы сняли наручники. Однако после этого женщина сразу бросилась в драку, ударив полицейского в лицо несколько раз. В результате патрульного госпитализировали.



С месяца аварии женщина сбежала / Фото патрульных Херсонщины

Результат дня для водительницы

На 26-летнюю водительницу вынесли постановление по статье об управлении без соответствующих документов и составили протоколы по статьям: об употреблении алкоголя до проведения осмотра, нарушении ПДД, что привело к ДТП, оставление места ДТП, мелкое хулиганство и неповиновение требованию правоохранителя.



На женщину составили несколько протоколов / Фото патрульных Херсонщины ​

Отрывок сообщения патрульных Херсонщины:

На днях инспекторы получили вызов о ДТП на перекрестке улиц Перекопской и Ладичука. Водительница автомобиля Mazda CX7 не предоставила преимущество в движении, выезжая со второстепенной дороги, транспортному средству ВАЗ и осуществила с ним столкновение. Заявитель сообщил, что женщина оставила место ДТП и припарковала свое авто неподалеку.

Полицейские обнаружили водительницу Mazda, которая употребляла алкоголь в компании двух товарищей, на улице Перекопской. Стражи порядка предложили горожанке пройти освидетельствование в установленном законом порядке с помощью алкотеста Драгер на месте или в медицинском учреждении, на что она отказалась.

Когда женщина осознала, что в отношении нее будут составлены административные материалы, то начала агрессивно себя вести, хватала полицейского за форменную одежду и пыталась попасть в лицо. Поскольку водитель оказывала сопротивление, к ней было применено спецсредство наручники. Гражданку доставили в отделение полиции для составления административных материалов.

Там она успокоилась, и инспекторы сняли наручники. Однако женщина сразу бросилась в драку – ударив полицейского в лицо несколько раз.