Очевидцы обнародовали видео, как российские военные под дулом автоматов куда-то увели мирного мужчину.

Важно В первый день весны Херсон по-прежнему Украина, – Колыхаев о ситуации в городе

Поэтому людей просят сейчас не выходить из домов.

Какая ситуация в Херсоне

Утром 1 марта Херсон оказался фактически в осаде оккупантов. Захватчики окружили город со всех сторон, а в окрестностях было много вражеской техники.

Однако мэр Игорь Колыхаев заверил, что город будет стоять до последнего и будет украинским.

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